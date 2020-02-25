國際財經

歐洲股市在上日挫近4%後，今日回穩，惟市場仍擔心新冠肺炎疫情或演變成全球大流行瘟疫，對經濟構成嚴重衝擊，抑制大市反彈幅度。

截至本港時間下午4時29分，英國富時100指數報7194點，升37點或0.52%；德國DAX指數報13107點，升72點或0.56%；法國CAC 40指數報5825點，升33點或0.57%；意大利富時MIB指數報23516點，升89點或0.38%。

道指期貨暫報28154點，升186點。

中國新型冠狀病毒肺炎有受控跡象之際，疫情卻快速在全球多個國家陸續確診新病例。內地昨日新增新型冠狀病毒確診感染病例508宗，累計確診增至7.77萬宗。湖北以外地區新增病例得9宗，是疫情爆發以來首次降至個位數。新增死亡個案71宗，累計增至2663人死亡。

新冠肺炎疫情數日內在意大利快速擴散，確診個案增至232宗，7人死亡；該國有12個城鎮處於封鎖狀態，超過5萬人被要求在家隔離。南韓確診個案亦連日激增，新增確診病例144宗，國內累計確診977宗，有10人死亡。伊朗新冠病例死亡人數升至14人。

不過，美國總統特朗普強調，新冠肺炎疫情在美國可控，而股市開始變得很好，稱當局與各方和相關國家有聯繫，又稱讚美國疾控中心和世衞組織一直在努力工作，而且很機警。財長努欽亦預期，疫情不會對中美第一階段貿易協議造成實質影響，惟未來數周會見到更多數據，情況可能會有變化。

世界衞生組織(WHO)總幹事譚德塞認為，中國的新冠肺炎疫情似乎見頂，但憂慮其他國家情況，促請全球各國做好流行病爆發的潛在可能準備。

油價在上日挫逾3%後，今日回升。紐約原油期貨現時每桶報51.87美元，升0.44美元或0.86%；倫敦布蘭特期油報56.65美元，升0.35美元或0.62%。