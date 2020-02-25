國際財經

美國特朗普政府向國會遞交預算案，要求25億美元(約195億港元)用以對抗新型冠狀病毒疫情。其中，10億美元(78億港元)將用於疫苗研發。

白宮行政管理和預算辦公室(OMB)發言人Rachel Semmel稱，政府向國會遞交一份25億美元的補充融資計劃，以加速疫苗研發，支持準備和應對活動，採購急需的設備和供應。

特朗普稍早在Twitter上帖文指出，新型冠狀病毒疫情在美國可控，當局與各方和相關國家有聯繫，又稱讚美國疾控中心和世衞組織一直在努力工作，而且很機警。