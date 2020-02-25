國際財經

新冠肺炎疫情擴散的消息，驅動市場資金流向避險貨幣，日圓兌美元滙價周一呈強。

日圓兌美元最高見110.34，尾段升0.37%，每美元報110.74日圓。同樣具備避險功能的美元一度造好，ICE美滙指數曾升0.38%，至99.64，尾段回吐0.095%，至99.33。

剛過去的周末，儘管中國疫情數據好轉，但意大利、伊朗與南韓疫情惡化，市場擔心新冠肺炎或成為全球大流行瘟疫，避險情緒升溫，美國股市周一急挫，道指跌逾1000點，金價則升至7年新高。