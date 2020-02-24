國際財經

內地新型冠狀病毒肺炎有跡象受控之際，疫情卻快速在東北亞及歐洲擴散，南韓和意大利確診個案連日激增，中東的伊朗更錄得異常高的死亡率，並把病毒傳入鄰國巴林及科威特。疫情蔓延全球觸發金融市場恐慌，引爆環球小股災，主要股市全線急插水。美股三大指數昨晚裂口低開，道指中段瀉逾1000點，跌穿28000，並以貼近全日低位告收；歐洲主要股市挫逾3%，為4年來最大跌幅，疫情重災區意大利股市暴跌超過5%；亞洲股市普遍向下，南韓股市收跌近4%；日股因天皇壽辰假期休市。

投資者避險情緒飆升，推動期金價格續創7年高位，美滙和日圓造好，美債孳息見4年新低，油價則重挫4%。

道指低開589點後，跌幅曾擴大至1079點，即市低見27912點；收市仍挫1031點或3.56%，報27960點；以點數計，為124年有史以來第三大單日跌幅，不過參考作用不大，因為1987年股災期間，道指單日只是下挫508點，但當時的跌幅卻高達23%。標指盤中曾跌3.68%，即市低見3214點；收市下滑3.35%，報3225點；11個板塊股價都下跌。納指曾挫4.29%，低位觸及9166點；收市仍插水3.71%，報9221點。

航空股達美和美航分別下挫逾6%和8%，多隻郵輪股跌幅更超過9%；晶片股輝達(Nvidia)跌7%，道指成分股英特爾挫4%；蘋果都瀉4.75%。醫療保險股跳水7.84%，為跌幅最大的道指成分股，而30隻道指成分股無一幸免都下滑。美國運通回落4.97%，VISA倒退4.80%。

歐股勁跌3% 近四年最差

由於沽壓巨大，富達(Fidelity)客戶在道指跌幅達800點時，一度難以登入賬戶。在科網泡沫時代為美林主理最大科技投資基金的Independent Solutions Wealth Management組合經理米克斯(Paul Meeks)稱，科技龍頭股可能面臨20%調整，或成為吸納良機。

歐洲股市錄得近4年最差的表現，泛歐Stoxx 600指數全日下行，埋單下跌3.79%。英、德、法3個主要股市分別插水3.34%至4.01%。

意大利昨日確診個案增至229人，7人不治，北部疫情擴散尤其堪憂，勢將打擊米蘭和威尼斯等經濟重鎮的旅遊業，意大利股市曾大挫6%。

亞股全線低收，南韓昨日再增231宗確診，總數至833宗，且提高警戒級別，股市跌3.87%。泰國股市急滑3.98%，從2018年高位累瀉22%，馬來西亞股市昨亦跌2.69%。

股神畢非德接受CNBC訪問時談到疫情對股市的影響，認為現時美國企業受到拖累，但真正關鍵是未來5至10年的經營方針。

畢非德說，疫情雖可怕，但他不會售股，若以10年至20年的時間看待，且聚焦企業盈利能力，可以藉投資股票令財富升值。他又建議投資者，現時不用急於做買賣。

避險瘋搶 美30年債息新低

美國國債以及德國國債在避險資金瘋搶下，孳息顯著走低，30年期美債息曾跌10基點，至1.81厘新低，10年期美債息滑落至4年低位，報1.35厘。德國國債全期孳息降至零以下，10年期德債息下跌至逾4個月低位的負0.475厘。

美國利率期貨升至去年秋季以來高位，與聯儲局7月會議相關利率期貨反映，市場估計儲局至少減息0.25厘的機率超過80%。

Legal & General Investment 組合經理Justin Onuekwusi說，儘管美國經濟迄今相對穩健，美債價格卻反映全球經濟增長可能放緩至2%以下，考慮到人口增速和落後國家的境況，2%意味着步入衰退。

金價見7年強 油價急滑4%

紐約期金昨日曾升2.6%，上試每盎斯1691.7美元的7年新高，收市升幅收窄至1.7%，報1676.6美元。

滙市方面，美滙指數反覆靠穩，曾升0.38%，報99.64；日圓漲0.76%，至每美元兌110.7。歐羅反覆靠穩，升0.07%，兌1.0855美元。韓圜受疫情拖累尾盤跌0.99%，至每美元兌1219韓圜的6個月新低，澳元下試0.6584美元的11年新低。

國際油價在美市尾段跌幅擴大，紐約期油曾挫5.48%，低見每桶50.45美元；收市報51.43美元，下滑3.7%。布蘭特期油挫3.8%，每桶收報56.3美元。

經濟增長憂慮重擊原油等商品，標指的能源股類別收市跌4.74%。