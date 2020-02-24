國際財經

美國「股神」畢非德(Warren Buffett)認為，新冠肺炎疫情是令人害怕的事情，但現時不會因為疫情而沽售股份。

市場憂慮新冠肺炎疫情可能成為大型流行病，美國股市周一因此急挫。畢非德依照慣例，在季度業績公布後接受CNBC訪問時表示，如果以10至20年的長期投資觀點而言，投資者應該重視的是企業盈利能力，疫情並沒有改變他對長期前景的看法，因此也不影響其持股態度。相比上周五，周一的市況讓他有更強意慾吸納股份。

畢非德披露，旗下業務也受到疫情打擊，Dairy Queens快餐店有逾1000間中國分店暫時停業，仍然開業的分店經營表現也很差劣；另外，Johns Manville隔熱產品與Shaw地氈的供應也受干擾。他認為，業務受困擾是常有的事，重要的是未來5至10年，業務前景是否有變。

另外，畢非德承認，與半年前相比，美國經濟現時較疲弱，但依然表現強勁。

問及旗艦投資公司巴郡哈撒韋(Berkshire Hathaway)股價表現跑輸標指，畢非德表示，不對此感到困擾，因為部分原因是集團市值已升至5580億美元。

畢非德相信，巴郡哈撒韋股價表現不會是「最佳15%」或「最差30%」，但可望跑贏較差類別。