國際財經

歐洲股市周一收市急跌，泛歐指數Stoxx 600報411點，下滑3.79%。新冠肺炎疫情在意大利、南韓和伊朗擴散，引發金融市場恐慌情緒，旅遊休閒類股份成為重災區，股價跳水超過6%。

英國富時100指數收報7156點，下跌3.34%或247點；德國DAX指數收報13035點，回落4.01%或544點；法國CAC 40指數收報5791點，倒退3.94%或237點；意大利富時MIB指數收報23427點，急挫5.43%或1345點；西班牙IBEX 35指數收報9483點，下插4.07%或402點。