即巿股評 港股直擊 國際財經

就在中國新型冠狀病毒肺炎累積確診個案突破7萬宗後，據國家衞健委公布，截至周日(23日)，全國新增確診病例連續5日不足1000宗，並低於每天治癒數字。衞健委高級別專家組組長鍾南山表示，從目前數據來看，重災區湖北省的疫情已開始有轉機。不過，中國以外，尤其是日本、南韓、伊朗及意大利等國家，新冠肺炎確診個案卻驟然激增，消息令華爾街和港股都受衝擊。

美國聯儲局上周三發布1月29日至30日的議息紀錄提到，新冠肺炎疫情擴散對經濟造成潛在不確定性，為投資者情緒帶來負面影響，導致風險資產價格溫和下跌。然而，局方編寫甚至公布該議息紀錄時，疫情還沒有明顯蔓延至中東及歐洲，美股主要指數卻在議息紀錄公布翌日全線回落，道指率先跌穿10天線，到了上周五，標普500指數、納指分別再跌1.05%、1.79%，10天線終失守。

美股三大指數技術走勢漸弱，南韓、意大利等地個別城市疫情仍未見「好轉」下，預期華爾街短線繼續調整。值得留意的是，議息紀錄申明，聯儲局相信現今貨幣政策依然恰當，又說為求達到最大就業與價格穩定這兩個政策目標，需要經常保持低利率，不論採取哪種貨幣策略及工具(achieving the Committee's dual-mandate goals of maximum employment and price stability would require low policy rates frequently, regardless of monetary policy strategy and tools chosen.)。據此估計，美股若出現較為深度的調整，例如明確失守50天線，局方屆時將不會「袖手旁觀」。更何況在世衞及全球多個國家醫學人才合作下，相信不久就能有效遏制新冠肺炎疫情肆虐。

回看港股，周一恒指裂口低開203點，隨即反覆探底，尾市曾挫至26813點，收報26820點，瀉487點(1.79%)。主板成交額錄得1241億元，是2月8日以來最多。

恒指由2月3日低位26145點彈升，直到2月17日在28055點見頂，已收復自1月20日29174點起計跌幅的63%，輕微超越61.8%黃金比率，技術上應充分反映了新冠肺炎的負面效應。

附【圖】所見，港股平滑中線市寬(10天線高於50天線比率)較恒指稍遲才觸底(2月11日報28.4%)，但直到昨天耗時兩星期僅反彈至34.3%，且未走出30%至40%支持區，即「雜音」較少的平滑中線市寬尚屬超賣，也就是疫情對市底的技術破壞，迄今仍待「修復」。

平滑中線市寬一旦轉向，往後走勢通常都會維持以周計，估計與恒指呈「牛背馳」的平滑中線市寬，可「幫助」已跌穿EJFQ以1個標準差計算上升通道的恒指，在過去半年累積大型成交量密集區26500點至26800點找到支持。

信報投資研究部

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