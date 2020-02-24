國際財經

新型冠狀病毒疫情在全球擴散，衝擊歐美股市，美股早段更瀉逾800點，目前仍瀉逾700點。

截至本港時間晚上約11時02分，道指報28268點，跌724點或2.5%；標普500指數報3257點，跌80點或2.42%；納指報9310點，跌266點或2.78%。

新型冠狀病毒疫情除了在中國爆發外，全球多個國家陸續確診新病例。南韓再多231人確診感染新型冠狀病毒，最新全國累計病例增至833宗，累計8人不治；疫情擴散至中東的伊朗，該國衞生部稱，12人死亡，全國確診個案增至61宗。

意大利的新冠肺炎疫情惡化，該國暫時有最少220名的新冠肺炎確診患者。當局採取嚴厲措施防止疫情，下令封鎖北部兩大疫區倫巴第(Lombardy)及威尼托(Veneto)地區12個城鎮，要求共5萬名居民留在家中，並派遣警察巡邏，下令士兵戒備。除非是特殊狀況，不允許任何人進入或離開封鎖區。

世衞總幹事譚德塞表示，對伊朗及意大利的疫情感到憂慮，短短數周已見到新病毒在全球迅速傳播，引起廣泛恐慌和破壞。

歐股方面，英國富時100指數報7144點，挫259點或3.5%；德國DAX指數報13053點，挫526點或3.88%；法國CAC 40指數報5788點，挫241點或4%；意大利富時MIB指數報23402點，挫1370點或5.53%。