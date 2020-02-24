國際財經

美滙指數自2月3日開始節節上升，在上周四(2月20日)曾一度升至3年新高99.91，但近期美元/加元走勢卻相對疲弱，自2月10日觸及高位1.3326後輾轉回落，上周進一步跌向1.3200邊緣。加元相對強勢，主要由於國際油價自2月初起觸底反彈(紐約期油在上周四曾觸及54.45美元，較2月4日低位反彈逾10%)，加之上周三(2月19日)公布的1月加拿大消費物價指數(CPI)年率增長高於預期，抵消掉美滙指數的強勁升幅。

更重要的是，上周五(2月21日)公布的美國2月製造業採購經理指數下跌3.7至49.6，為2013年10月以來的逾6年新低，並低於市埸預期。美滙指數由33個月高位大跌0.68%至99.22，同時拖累美元/加元跌至1.3199，創1月31日以來的3周新低。

不過，新型冠狀病毒疫情在韓國、日本和伊朗有進一步爆發及失控跡象，加劇了市場對全球經濟前景的憂慮，大量資金湧入黃金和美元等避險資產，令美滙指數在本周一(2月24日)再度飆升。美元/加元呈現V型反彈，全部收復上周五的跌幅並進一步升至1.3294，再度逼近重要阻力區1.3300。未來應留意美國及加拿大將分別於周四(2月27日)及周五(2月28日)21:30公布第四季度國內生產總值(GDP)，屆時或會對美元/加元構成影響。

技術分析方面， 美元/加元自年初以來展開大型升浪，飆升近400點至2個月新高1.3326，其後滙價於1.3330阻力附近(由2019年5月31日高位1.3561至2019年12月31日低位1.2949下跌浪的61.8%斐波那契回吐水平)受阻回落，並於日線圖形成小型下降通道。現時滙價正測試下降通道頂部1.3290水平，若美元/加元升破下降通道的話，後市可望進一步形成上升旗形，並升至1.3550水平(上升旗形的量度升幅)，否則美元/加元很大機會重新測試1.3200，甚至是1.3100水平。

交易策略方面，我們根據2月10日策略於1.3310建立的美元/加元沽盤(下望1.3180，升穿1.3360止損)已於1.3230提前平倉，獲利80點。短期內待美元/加元回升至1.3320-1.3340區域沽出，下望1.3180，升穿1.3360止損。

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分析由《移動財經》(m-FINANCE)提供