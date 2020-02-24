國際財經

新型冠狀病毒疫情在中國之外迅速蔓延，市場擔心疫情失控，衝擊金融市場，歐洲股市中段下挫逾3%，道期挫745點。

截至本港時間傍晚6時33分，道指期貨暫報28236點，挫745點。英國富時100指數報7162點，挫240點或3.25%；德國DAX指數報13092點，挫486點或3.58%；法國CAC 40指數報5804點，挫225點或3.75%；意大利富時MIB指數報23663點，挫1109點或4.49%。

新型冠狀病毒肺炎疫情持續擴大，雖然中國內地確診人數下滑，但南韓再多231人確診感染新型冠狀病毒，最新全國累計病例增至833宗，累計8人不治。總統文在寅周日把防疫提升至最高紅色級別，為11年前爆發甲型流感病毒H1N1後，當地首次把疫情警戒級別列為最高。

另外，意大利確診患者已達152人，死亡個案增至4宗。伊朗疫情急劇惡化，新增15宗病例，累計43宗確診個案、12人死亡，是中國以外最多死亡個案的國家。

世衞組織總幹事譚德塞表示，疫情在中國以外地區快速擴大，情況令人感到非常擔心，全球遏止疫情的「機會窗口」正在縮窄，但南韓的防疫體系堅不可摧，而且擁有戰勝中東呼吸綜合症(MERS)的經驗，堅信南韓也能克服新肺炎疫情。

美國財長努欽(Steven Mnuchin)向路透表示，預期新型冠狀病毒疫情不會對中美第一階段貿易協議造成實質影響，惟未來數周會見到更多數據，情況可能會有變化。

油價急挫，紐約原油期貨現時每桶報51.46美元，挫1.92美元或3.6%；倫敦布蘭特期油報56.33美元，挫2.17美元或3.71%。不過，期金報每盎司1683.9美元，升35.1美元或2.13%。