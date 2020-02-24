國際財經

韓聯社報道，新冠肺炎疫情在南韓迅速擴散，LG電子、三星電子等大型韓企醞釀應急計劃，為大規模居家隔離做準備，亦有部分工廠已被迫暫時關閉。

南韓境內有大量確診個案，部分大企業的員工及家屬確診感染。政府拉響最高級別的傳染病危機警報，各大企業大增防疫力度，醞釀應急計劃為大規模居家隔離做準備。

LG電子表示，因有員工家屬確診，該員工任職的仁川分公司研發中心今日關閉1天，研發人員當天在家辦公，將視乎員工檢測結果決定居家隔離對象。公司亦將內部危機警報上調到最高級別，禁止員工在分公司之間往來，並禁止一切外來人員進入。LG Display亦禁止家住或曾到訪大邱市與慶尚北道清道郡的員工和人員來訪，並安排家住上述地區的員工有薪休假。

三星電子龜尾市分公司因一名員工在上周六確診，暫時封廠，與確診員工接觸的30多名員工居家隔離，全體員工提前下班配合消毒工作，至今日下午才復工。三星電子因應疫情成立專案組，於上周五起強制規定員工在上下班的車、會議室等人員聚集場所佩戴口罩。

SK海力士因有新員工接觸大邱市的確診病例，以及另一員工出現肺炎症狀，於上周四對有關分公司的800多名員工採取居家隔離措施。由於兩名員工檢測均呈陰性，隔離人數減至550多人。公司同時叫停職場座位共享制度，並延長食堂供餐時間。