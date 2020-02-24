國際財經 即巿股評

沽空機構出沽空報告已見怪不怪，但毫無預兆下出份報告，更是掉轉槍頭叫投資者留意，你估會點？

沽空機構出唱好報告

以上十年都唔逄一潤的情節，卻在本欄上周一推介的Schrödinger(SDGR)發生，曾狙擊恒大(03333)的香櫞研究(Citron Research)，於上周四晚發報一份8頁紙的報告，題目為「The Most Important IPO in the Past 5 Years」，香櫞認為SDGR與Tesla一樣，對行業具顛覆性影響，加上有微軟創辦人比爾蓋茨(Bill Gates)落飛(同筆者睇法一樣)，目標更睇80美元。

受香櫞唱好報告沖喜，股價當晚即爆升33%，上周五美股雖然下挫，但SDGR再升5%，閣下如果有跟筆者一樣低位買貨，再在34.15美元前加注，現時坐住的利潤絶對唔細，筆者認為可續持有放紙鷂，以穿40美元止賺，無貨當然就唔好高追！

韓國新肺炎疫情突然爆發，加上意大利感染人數飆升，意國個別地區更封城，恐慌濃罩下，全球股市應聲大跌，港股更錄三連跌，累插834點。

南韓疫情突轉曳，傳三星及海力士更要停廠，或會嚴重打擊全球記憶體產業，因為上述兩間公司佔全球DRAM市佔率五成，或會推高DRAM價格，變相或會令DRAM第三大生產商美光(MU)得益。

標指50天線可試撈

至於美股，睇怕都會跟亞洲股市下挫，但亦毋須過悲，因為聯儲局變相有藉口以全球經濟增長因疫情放緩，或會進一步擴大資產負債表，加上韓國央行也表明會出手撐經濟，當然亦唔少得人行放水。

故此，美股下跌應該是買貨機會，可考慮在標普500指數跌到50天線(現處3274點，圖一)買入，失守3200點離場。

編按:作者尹德政(Ricky)，醉心投資美股近十載，最大滿足感來自尋找抵買有實力的世界行業領袖，每逢周一、三在「信報網站」及「港股360」撰文。

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