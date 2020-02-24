國際財經

新冠肺炎疫情目前在中國之外迅速蔓延，市場關注全球確診人數上升勢頭，擔心疫情失控，避險情緒高漲，歐洲股市早段下挫逾2%。

截至本港時間下午4時32分，英國富時100指數報7238點，挫165點或2.23%；德國DAX指數報13186點，挫392點或2.89%；法國CAC 40指數報5850點，挫179點或2.97%；意大利富時MIB指數報23790點，挫982點或3.96%。

道指期貨暫報28423點，挫558點。

新型冠狀病毒肺炎疫情持續擴大，並繼續衝擊金融市場。雖然中國內地確診人數下滑，但有向全球蔓延的跡象。剛過去的周末，南韓，意大利與伊朗的疫情變得嚴重。其中，意大利的新冠肺炎疫情惡化，錄得第3宗病者死亡個案，當地暫時有逾130名的新冠肺炎確診患者，集中在北方地區。當局採取嚴厲措施防堵疫情，下令封鎖北部兩大疫區。

南韓則再多231人確診感染新型冠狀病毒，最新全國累計病例增至833宗，累計7人不治。總統文在寅周日把防疫提升至最高紅色級別，以防止疫情擴大，為11年前爆發甲型流感病毒H1N1後，當地首次把疫情警戒級別列為最高。

在中東的伊朗，新肺炎疫情急劇惡化，新增15宗病例，目前累計43宗確診個案、12人死亡，是中國以外最多死亡個案的國家。外電引述阿富汗衞生部稱，當地出現首宗確診個案；巴林亦確診首宗病例，患者是一名由伊朗入境的當地公民。

至於中國昨日新增新型冠狀病毒確診感染病例409宗，累計確診增至7.72萬宗。新增死亡個案150宗，令內地累計死亡人數增加至2592名。

世界衞生組織表示，新肺炎疫情在過去48小時出現重大轉移。總幹事譚德塞說，疫情在中國以外地區快速擴大，情況令人感到非常擔心，全球遏止疫情的「機會窗口」正在縮窄，但南韓的防疫體系堅不可摧，而且擁有戰勝中東呼吸綜合症(MERS)的經驗，堅信南韓也能克服新肺炎疫情。

美國財長努欽認為，中國政府對疫情的反應已經較之前數次的情況更快速，相信中國現時首要工作是防疫，中美兩國次階段貿易談判不是重點。歐洲央行執行委員兼首席經濟學家連恩(Philip Lane)亦預期，歐羅區經濟可以從新肺炎疫情衝擊中復元。二十國集團(G20)各成員國亦表示，將採取共同行動應對疫情。

新肺炎疫情迅速蔓延，投資者擔心疫情打擊需求，加上美國鑽油井數目連續3周增加，拖累油價延續上日挫逾2%的頹勢。紐約原油期貨現時每桶報51.81美元，挫1.57美元或2.94%；倫敦布蘭特期油報56.66美元，挫1.84美元或3.15%。