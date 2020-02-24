國際財經

南韓新型冠狀病毒確診病例迅速飆升，總統文在寅指出，政府應開始研究是否應該擬定追加預算，以減輕疫情對南韓經濟的衝擊。

文在寅在與主要幕僚及醫療專家的會議上，再次呼籲針對經濟採取「非常規措施」，指除了迅速動用預備的緊急經費，政府應考慮在與國會協調後，擬定一份追加預算。

他稱，目前狀態是「緊急情況」，政府應立即採取行動，並動員一切可能的措施，又說需要大膽地注入資金，以最大程度地減少企業的損失並促進國內消費，並重振區域經濟。

截至今日上午9時，南韓確診病例累計763宗，其中7宗死亡。