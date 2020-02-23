國際財經

法國財長勒梅爾(Bruno Le Maire)表示，如果全球主要國家今年底前無法就開徵數碼稅達成協議，將導致多個國家自行推出數碼稅，形成很混亂的局面。

他接受路透訪問時指，重新構建國際稅例是很重要的，而這是剛結束的20國集團(G20)財長會議的共識。根據G20財長會議宣言，經濟合作組織(OECD)將尋求在今年底之前落實數碼稅問題。

法國已經通過開徵數碼稅，但同意延遲執行，令到G20有時間制訂全球適用的方案。美國一直反對個別國家開徵數碼稅，並且揚言採取報復措施。