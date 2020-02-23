《華爾街日報》引述消息人士稱，美國報稅軟件TurboTax開發商Intuit將動用70億美元(546億港元)收購金融初創平台Credit Karma。
根據報道，雙方最快周一公布有關交易，涉及代價包括現金與股份。Credit Karma將保持獨立運作，繼續由現任行政總裁Kenneth Lin主理。
Intuit與Credit Karma未有回應查詢。
Credit Karma的股東包括私募基金Silver Lake與Ribbit Capital。
今日 03:27 國際財經
《華爾街日報》引述消息人士稱，美國報稅軟件TurboTax開發商Intuit將動用70億美元(546億港元)收購金融初創平台Credit Karma。
根據報道，雙方最快周一公布有關交易，涉及代價包括現金與股份。Credit Karma將保持獨立運作，繼續由現任行政總裁Kenneth Lin主理。
Intuit與Credit Karma未有回應查詢。
Credit Karma的股東包括私募基金Silver Lake與Ribbit Capital。
|下一篇：
|法國財長:今年不落實數碼稅 全球將有亂局
|上一篇：
|意大利新冠肺炎死者增至三人