國際財經

阿根廷表示，將正式啟動諮詢國際貨幣基金組織(IMF)程序，然後可能就債務問題達成重組協議。

阿根廷經濟部長Martin Guzman日前與IMF總幹事格奧爾基耶娃(Kristalina Georgieva)會面。雙方於會後分別發表聲明，

表示阿根廷同意正式啟動向IMF提出諮詢的程序，以設定新財務協議框架。

IMF上周五發表報告，指阿根廷的1000億美元債務是處於不可持久水平。

根據規定，啟動諮詢程序是容許IMF開始審視阿根廷賬目細節，有助提升阿根廷債權人對於債務重整可落實的信心。