國際財經

美國股市上周下滑，道指失守29000點。市場人士認為，本周股市焦點將繼續是新冠肺炎疫情，尤其是20國(G20)開會討論疫情應對的事宜，其次是美滙升勢，以及美國一些重要經濟數據。

首個焦點，是上周六舉行的G20財長會議討論疫情消息。G20財長會議聲明促請各國共同應對疫情，而國際貨幣基金組織(IMF)下調中國今年經濟增長預測至5.6%。

中國周日較早時公布，確診人數續下滑，但世衞關注全球確診人數上升勢頭，擔心疫情失控。

第二個焦點，是美滙指數會否升破100水平。上周五，雖然美國公布的2月採購經理指數令人失望，但是美元兌歐羅滙價升至近三年新高，兌日圓升至十個月新高，兌澳元升至十一年新高。

市場相信，美國經濟較不受疫情衝擊，令到美滙成為避險資金的主要吸納對象，因此有揣測美滙指數將很快突破100水平。

第三個焦點，是聯儲局高官們的公開演說，以及一些較次要的數據。聯儲局副主席克拉里達(Richard Clarida)將於周二發表演說，同場的還有克利夫蘭聯儲銀行總裁梅斯特(Loretta Mester)。明尼亞波利斯聯儲銀行總裁卡什卡里(Neel Kashkari)與達拉斯聯儲銀行總裁卡普蘭(Robert Kaplan)也會有公開活動。

美國經濟數據方面，本周較具瞄頭的有周二公布的消費者信心指數，以及周四的耐用品訂單。

第四個焦點，是歐羅區經濟數據。周一的德國二月IFO商界信心指數最重要。市場預期數值將是95.3，低於前一月的95.9。另一個重要數據是周五公布的通脹數據。

第五個焦點，是藍籌業績。本周公布的藍籌主要是消費相關股份，包括Macy’s。