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李家超:鑽石公主號上仍有百多名港人

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保安局局長李家超及食物及衞生局局長陳肇始召開記者會，交代鑽石公主號上港人情況。

李家超表示，現時仍然有百多名港人滯留在鑽石公主號郵輪上，當中32人屬確診患者的緊密接觸者，入境處人員正聯絡他們，希望所有獲日方批准離開郵輪的港人，都乘搭港府派出的包機返港，認為這是最穩妥的做法。

食物及衞生局局長陳肇始指出，特區政府正整理船上密切接觸者的港人名單，包括了解他們最新情況。衞生署正研究，若安排這批密切接觸者乘包機返港，準備所需的風險管理和感染控制措施。

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