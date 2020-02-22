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武漢肺炎疫情持續擴散，外電報道，20國集團(G20)的財政部長和央行官員，今明兩日在沙地首都利雅得開會，為疫情爆發以來的首次會議，預期新冠病毒將主導會議的討論。

中國經濟活動因疫情而部分停頓，正削弱貿易，中斷製造業供應鏈，打擊旅遊業，並引發投資者的不確定性。

報道指，全球8個最大的經濟體中，有6個已停滯不前。有分析師認為，已陷入30年來最慢增長的中國經濟，本季度料將陷衰退。法國、意大利和日本經濟亦於去年年底現萎縮。而美國新近公布的企業活動出現2013年以來首次萎縮；澳洲製造業指標疲軟；南韓的早期出口訂單顯示中國需求下滑。

日本央行行長黑田東彥在出發前往該會議前稱，正密切關注疫情的影響，並注視下行風險。

渣打銀行經濟學家在最新的報告指，疫情可能最終影響中國42%的經濟，並下調今年全球經濟增長預期，由3.2%降低至3%。

隨着疫情在全球多國擴散，國際諮詢機構牛津經濟研究院(Oxford Economics)估計，病毒如果在全球大流行，或令環球經濟產出減少超過1萬億美元。

彭博經濟研究的歐樂鷹表示，如果經濟增長繼續下滑，對於G20的關鍵問題之一，將是其成員是否可以協調作回應，由於民族主義抬頭、貿易爭端棘手及政策空間有限，共同目標或難以達到，這是對前景感到悲觀的另一個原因。

是次會議亦將討論虛擬貨幣的使用、對科技公司徵稅及洗錢等問題，並將於明日發表公報。