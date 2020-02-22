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今日 08:09 國際財經

經濟數據差拖累美滙 圓滙低位反彈

美國經濟數據欠佳，美元滙價受壓，避險貨幣日圓滙價呈強。

ICE美滙指數跌0.59%。

較早時，美國IHS Markit公布，2月服務業指數預覽值為49.4，是2013年10月以來最低，市場原先預期為53；另2月製造業指數預覽值為50.8，是去年8月以來最低。

新冠肺炎疫情有擴散可能，情況令人擔心，市場避險情緒重燃，日圓滙價造好，周五升0.5%。此前兩天，圓滙受壓，曾創下10個月低位。

歐羅兌美元升0.68%。反映歐羅區2月商業活動的相關調查顯示，當地商業活動有所好轉，刺激歐羅滙價造好。

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