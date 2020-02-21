國際財經

美國總統特朗普周五表示，如果中國或其他國家沒有落實增購美國農產品的行動，華府可能再次向美國農民提供援助。

過去兩年，美國向農民提供280億美元援助，紓緩因為中美兩國爆發貿易戰，而對美國農民造成的財政打擊。

特朗普於Twitter貼文，表示在等待中國、墨西哥、加拿大及其他國家增購美國農產品期間，如果美國農民需要更多援助，政府有來自關稅收入的龐大金錢用於應付援助。

美國農業界人士對特朗普的帖文感到奇怪。農業部長珀杜周四表示，不預期需要進一步援助農民，又相信中國將很快展開購農美國農產品的行動。