國際財經

新冠肺炎疫情擴散的恐慌再現，加上美國新出爐的服務業採購經理指數下跌，引發投資者對全球經濟下滑的憂慮。美股周五承接上日跌勢，道指曾瀉327點，再失29000關，即市低見28892點。紐約期金受捧，收市升1.8%。

道指周五低開73點，其後跌幅擴大，收市仍挫227點或0.78%，未能守住29000關，報28992點；微軟與蘋果股價分別跌3.16%和2.26%，為跌幅最大的兩隻道指成分股；標指及納指雙雙受科技股下挫拖累，分別跌1.05%及1.79%，報3337點和9576點；Facebook、亞馬遜和Google母公司Alphabet均跌逾2%，英特爾下滑1.70%。

世衛總幹事譚德塞(Tedros Adhanom Ghebreyesus)說，新冠肺炎疫情在中國以外地區快速擴大，情況令人感到非常擔心，全球遏止疫情的「機會窗口」正在縮窄。

世衛:全球遏止疫情機會正縮窄

亞特蘭大聯儲銀行總裁博斯蒂克(Raphael Bostic)在訪問中稱，新冠肺炎看來不會對美國經濟構成長遠影響，且現時2%至2.25%的經濟增長表現頗佳，通脹無大問題，沒有理據調整利率。

BCA Research首席環球策略師貝雷辛(Peter Berezin)說，即使疫情消退，首季全球經濟仍預期會跌至零，因此對企業盈利構成短期打擊在所難免。

歐洲股市低收，泛歐Stoxx 600指數跌0.49%；英股下滑0.44%，德法分別跌0.62%及0.54%。

美滙指數周五從4個月高位回軟，尾段跌0.54%，報99.33；日圓則受惠避險需求，回升0.46%，至每美元兌111.59日圓。英鎊漲0.58%，兌1.2957美元；歐羅亦升0.59%，兌1.0849美元。

30年美債息1.88厘破底

投資者避險情緒升溫，支持紐約期金繼續造好，周五收市飆1.8%，每盎斯報1648.8美元。美國30年期國債孳息下滑至歷史新低的1.88厘，白宮首席經濟顧問庫德洛(Larry Kudlow)表示，近日債息走低並不反映市場或企業的基本因素。

國際油價連升8日後，周五因疫情惡化而回吐，紐約期油跌0.9%，每桶收報53.38美元；布蘭特期油更跌1.4%，每桶收報58.50美元。

數據方面，IHS Markit公布，美國2月製造業採購經理指數(PMI)初值見6個月新低的50.8，差過1月的51.9和預期的51.5；2月服務業指數和綜合PMI更跌落榮枯分界線50以下水平，分別報49.4和49.6，綜合PMI是2013年10月以來首見收縮。

全美房地產代理協會公布的1月二手樓銷售按月跌1.3%，至按年率計546萬個，稍高預期。