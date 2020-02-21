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今日 04:35 國際財經

沙地俄羅斯減產磋商傳鬧翻 布油跌1.4%

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沙地阿拉伯不滿俄羅斯拒絕減產，以應對新冠肺炎疫情對石油需求造成的衝擊，考慮終止石油出口國組織(OPEC)與盟友(合稱OPEC+)的合作，消息引發國際油價周五受壓。

紐約4月期油收市跌50美仙或0.9%，每桶報53.38美元，本周累計升2%。倫敦布蘭特4月期油收市跌81美仙或1.4%，每桶報58.50美元，本周累計升2.1%。

《華爾街日報》較早時引述消息人士稱，沙地考慮終止與俄羅斯在OPEC+的合作，原因是俄羅斯堅拒減產。同時，沙地與科威特及阿聯酋計劃本周開會，討論共同每日減產30萬桶的可能。

不過，沙地阿拉伯能源部長阿卜杜勒阿齊茲(Prince Abdulaziz bin Salman)其後接受路透訪問時表示，有關消息是「廢話」。

IHS Markit能源分析員Marshall Steeves認為，暫時不清楚產油國最終商討的結果，若只是每日減產30萬桶，將不足以抵消疫情造成的原油需求下滑幅度。他相信俄羅斯對減產提議將採取拖字訣，希望確認原油需求短期內倘若大降的話，才在3月5至6日的油組會議期間，商量採取共同行動的方案。

德國商銀分析員Carsten Fritsch表示，中國與世衞最新公布的疫情數據回升，市場擔心疫情可能受控的預測或落空，對油價構成不利。

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