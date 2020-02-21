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今日 03:11 國際財經

SpaceX擬配股集資19.5億 企業估值增至2800億

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財經媒體CNBC報道，美國富豪馬斯克(Elon Musk)支持的太空探索公司SpaceX，正在尋求配股集資2.5億美元(19.5億港元)。

按照每股配售價220美元計，SpaceX估值為360億美元(2808億港元)，較前一次融資時的330億美元升近一成。

報道引述消息人士稱，本次融資安排預期在3月中後完成。SpaceX現有股東有權按照相同條款認購股份。

SpaceX未有回應傳媒查詢。

SpaceX去年進行3次配股集資，合共籌集13.3億美元。

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