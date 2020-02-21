國際財經

美國聯儲局理事布雷納德(Lael Brainard)促請局方制定新策略，以推動通脹回升至2%的局方目標，並採取新措施應對下一次經濟逆境。

布雷納德周五發表演說時表示，面對現時低通脹、低利率環境，聯儲局有必要定下新策略，她提議局方容許通脹超越目標水平一段時間，以抵消此前通脹未達標的情況；同時要為國庫券孳息率設定下限，以應付經濟一旦下行時須調低利率的情況。

去年底以來，聯儲局就貨幣政策進行諮詢及評估，尋求應對低通脹、低利率環境。

布雷納德又認為，對抗衰退的財政政策也是重要。