國際財經 即巿股評

本周公布的英國經濟數據大部分表現良好：儘管薪資增長低於預期，但就業數據基本平穩向好，通脹數據如消費物價指數、零售物價指數及生產物價指數的年率增長均優於預期，尤其是周四（2月20日）公布的1月零售銷售按月增長0.9%，高於預期增長0.7%，為去年3月以來最大增幅。

然而良好的數據對英鎊走勢幫助不大，英鎊/美元自周一開始連續4日下跌，昨日更一度跌至1.2849，創下自去年11月27日以來的2個半月新低。英鎊本周走勢疲弱，主要由於英國和歐盟的談判出現嚴重分歧，加上美元全線走強逼近100大關，令英鎊/美元難以延續上周連漲5日的強勁升勢。

事實上，由於中國新肺炎疫情影響全球經濟增長前景，加上近期公布的美國經濟數據表現良好，資金大量湧入美元資產，推動美股不斷刷新歷史新高，而美滙指數自2月3日開始節節上升，在過去的14個交易日中有12個交易日上升，本周四（2月20日）更進一步升至近3年新高99.91，較月初水平上漲2.6%。在美元強勢的背景之下，英鎊/美元在本周才再度下跌，走勢已較節節下挫創近3年新低的歐羅/美元強勁，但英國和歐盟的自貿談判前景仍困難重重，若未來有更多壞消息傳出，英鎊/美元仍有補跌空間。

技術分析方面，英鎊/美元在日線圖呈現輾轉回落之態，短期內或會繼續沿著下降通道上下波動。若短期內滙價不能重返1.3000及1.3100之上，後市或有機會進一步測試1.2800甚至1.2735水平（從2019年9月3日低位1.1958至12月13日高位1.3514的上升浪的50%回吐水平）。

交易策略方面，短期內待英鎊/美元回升至1.3040-1.3050區域沽出，下望1.2820，升穿1.3100止損。

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分析由《移動財經》(m-FINANCE)提供