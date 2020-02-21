國際財經

中國新型冠狀病毒肺炎疫情緩和，惟日韓等國家病毒急速擴散，抵消歐羅區PMI數據勝預期的利好因素，歐洲股市中段下滑。

截至本港時間傍晚6時19分，英國富時100指數報7394點，跌42點或0.57%；德國DAX指數報13635點，跌28點或02%；法國CAC 40指數報6033點，跌29點或0.48%；意大利富時MIB指數報24928點，跌150點或0.6%。

道指期貨暫報29060點，跌111點。

新型冠狀病毒疫情在亞洲持續肆虐，其中南韓新冠病毒感染病例劇增。南韓今日暫時新增100宗確診病例，累計確診增至204宗。中國昨日新增新型冠狀病毒確診感染病例889宗，累計確診7.55萬宗；新增死亡個案118宗，令內地累計死亡人數增加至2236名。

另外，國務院關稅稅則委員會發布第二批對美加徵關稅商品第一次排除清單，不再加徵中國為反制美301措施所加徵的關稅；對已加徵的關稅稅款予以退還，自本月28日起實施一年。

數據方面，歐羅區2月製造業採購經理指數(PMI)初值為49.1，高於預期的47.5。法國2月製造業PMI初值為49.7，低於預期的50.7。德國2月製造業PMI初值為47.8，高於預期的44.8。英國2月製造業PMI初值為51.9，1月為50。

油價急挫，紐約原油期貨現時每桶報52.95美元，挫0.93美元或1.73%；倫敦布蘭特期油報58.15美元，挫1.16美元或1.96%。