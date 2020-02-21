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中國公布第二批對美加徵關稅商品排除清單

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國務院關稅稅則委員會發布，第二批對美加徵關稅商品第一次排除清單，其中，清單一所列商品，不再加徵中國為反制美301措施所加徵的關稅；對已加徵的關稅稅款予以退還，相關進口企業應自排除清單公布之日起6個月內，按規定向海關申請辦理。

至於清單二所列商品，不再加徵中國為反制美301措施所加徵的關稅，已加徵關稅不予退還。兩項清單均自本月28日至明年2月27日實施一年。

新聞稿稱，下一步，國務院關稅稅則委員會還將繼續開展對美加徵關稅商品排除工作，適時公布後續批次排除清單。

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