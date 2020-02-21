國際財經

中國新型冠狀病毒肺炎疫情雖緩和，惟病毒急速擴散至日韓等國家，市場擔心倘疫情久未遏抑，勢必嚴重衝擊全球經濟，歐洲股市早段下滑。

截至本港時間下午4時31分，英國富時100指數報7393點，跌43點或0.58%；德國DAX指數報13585點，跌78點或0.57%；法國CAC 40指數報6014點，跌47點或0.78%；意大利富時MIB指數報24882點，跌198點或0.79%。

道指期貨暫報29025點，跌146點。

新型冠狀病毒疫情在亞洲持續肆虐，其中南韓新冠病毒感染病例劇增。南韓今日暫時新增100宗確診病例，累計確診增至204宗。中國昨日新增新型冠狀病毒確診感染病例889宗，累計確診7.55萬宗；新增死亡個案118宗，令內地累計死亡人數增加至2236名。

外界正密切關注疫情對亞洲地區，特別是中國的經濟影響，但多間機構及組織表明疫情對金融市場影響有限。其中，華為表示，新肺炎疫情不會影響公司對客戶的5G電訊設備供應。美國財政部官員認為，儘管面對疫情衝擊，中國預料仍將兌現雙方簽訂的首階段貿易協議承諾，購買更多美國貨品。

國際貨幣基金組織(IMF)總幹事格奧爾基耶娃(Kristalina Georgieva)亦稱，現在準確預測2020年中國和全球經濟增長還為時尚早，目前仍在進行評估，同時關注疫情對全球經濟的影響。

面對新肺炎疫情擴散可能對經濟構成打擊，市場預測儲局今年底前會至少減息一次。不過，聯儲局副主席克拉里達(Richard Clarida)表示，市場押注儲局減息有點狡猾，強調大部分經濟師均不預期很快會減息。美國經濟現時表現穩健，並且展現良好的前景。局方繼續關注新冠肺炎疫情發展。

中國新型冠狀病毒疫情擴散至國外加劇燃料需求擔憂，且主要產油國似乎並不急於減產支撐油市，拖累油價下挫逾1%。紐約原油期貨現時每桶報53.16美元，挫0.72美元或1.34%；倫敦布蘭特期油報58.4美元，挫0.93美元或1.57%。