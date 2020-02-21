國際財經

新型冠狀病毒肺炎疫情在日韓急速蔓延，亞洲經濟恐遭受重創，亞太區股市下滑。

日本股市終止兩連升，因日本2月製造業PMI初值創7年新低，但日圓疲軟，抑制大市跌幅。日經平均指數收報23386點，跌92點或0.39%。

日股本周累跌1.27%，連續兩周走軟，累計挫1.86%。

日本2月經季節調整的製造業採購經理指數(PMI)初值為47.6，創下2012年底以來最低，且連續第10個月低於50的盛衰分界；當地1月核心通脹連續4個月升溫，按年升0.8%，符合預期，但升幅仍然遠低於央行2%的目標。

另外，日本央行行長黑田東彥表示，現在還不是討論針對疫情推出特別貨幣政策的時候，但強調央行必要時會毫不猶豫地採取行動採取進一步寬鬆措施。

南韓新肺炎疫情急劇惡化，加上該國對華出口大跌，拖累南韓股市挫逾1%。韓國首爾綜合指數收報2162點，挫32點或1.49%。

南韓今早再急增52宗病例，使累計確診總數增至156宗。該國海陸空三軍目前均發現新型冠狀病毒確診感染者。首爾政府決定把新冠病毒感染病例劇增的大邱市、慶尚北道清道郡，指定為傳染病特別管理地區。

澳洲股市亦走軟，澳洲普通股指數收報7230點，跌24點或0.34%。