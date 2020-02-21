國際財經

瑞銀財富管理投資總監辦公室指出，受新型冠狀病毒肺炎疫情影響，亞太地區貨幣兌美元近期表現疲弱，預期市場只是短暫震盪，隨着疫情在次季初前受控，亞太貨幣也將跟隨收復失地。

瑞銀財富管理投資總監辦公室外滙分析師陳得能稱，當前中國作為許多亞洲國家的最大貿易夥伴，人民幣轉強有利於亞太貨幣，預期亞太貨幣兌美元今年平均有低至中單位數增長。

瑞銀指出，疫情無疑對亞洲經濟及企業盈利構成壓力，但估計負面影響主要集中在首季，隨後將加快增長。中美已經簽訂首階段貿易協議，加上多國央行保持貨幣政策寬鬆，科技等產業環境逐漸改善，亞太區經濟增長預期從去年的5.2%，小幅放慢至今年的5%。

瑞銀借鑑2003年沙士(SARS)經驗指出，當時亞幣在疫情確認後首3個月受壓，但隨着疫情受控，貨幣逐步回升。當前對外部需求較敏感的亞幣，確實面臨較大的震盪，如韓圜、泰銖及新加坡元，但同樣屬於周期性貨幣的人民幣及韓圜已經回調不少，預期6月底分別回升至6.8及1120水平。

瑞銀又預期，亞洲國家為穩住經濟增長，很可能進一步寬鬆貨幣政策，預計今年平均減息20至30個基點。此外，政府給予的財政支持力度並不下於貨幣政策，譬如中國加大地方政府債券發行、日本及南韓提高財政支出對GDP佔比到1.5%至2%等。