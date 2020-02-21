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今日 09:25 國際財經

日本2月製造業PMI初值7年低

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日本工廠活動出現7年來最大幅度的收縮，核心通脹則連續4個月升溫。

日本2月經季節調整的製造業採購經理指數(PMI)初值為47.6，創下2012年底以來最低，且連續第10個月低於50的盛衰分界，因中國爆發的新型冠狀病毒肺炎疫情影響擴大，導致日本經濟陷入衰退的風險升溫。1月終值為48.8。

另外，日本1月全國核心消費物價指數按年升0.8%，符合市場預期，主要是受能源價格帶動，但升幅仍然遠低於央行2%的目標。至於整體消費物價指數升幅則放緩至0.7%。

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