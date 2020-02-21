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今日 08:23 國際財經

T- Mobile與Sprint修訂收購條款 德銀持股微升

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美國第三大流動通訊商T- Mobile US與第四大的Sprint公布，就合併計劃訂立新修訂協議。T- Mobile母公司德國電信佔合併後新公司的股權有所上升。

根據新修訂協議版本，兩間公司沒有改變原先訂好的普通股股東換股比例，即是每9.75股Sprint換1股T- Mobile，但擁有Sprint近八成權益的軟銀，同意改為每股11股換1股的基準。此舉意味軟銀同意放棄收取4880萬股T- Mobile，因此其攤佔權益，由原先的27%降為24%，德銀攤佔權益，由原先的42%增至43%。

不過，如果合併後公司股價在2022至2025年期間升破150美元，軟銀將可得到其放棄的股份。

兩間公司預期，4月1日完成有關收購建議。Sprint股價在消息公布後均上升逾4%。T- Mobile升1.5%。

較早時，《華爾街日報》報道了有關消息。

T- Mobile在2018年4月公布收購Sprint建議。當時，建議交易價值為265億美元。交易其後得到美國聯邦政府部門批准，但美國多州政府入稟阻止。當地法院較早時判定，兩間公司可以合併。

消息人士指，兩間公司沒改變普通股股東換股基準，是不希望建議須得到股東重新批准，形成夜長夢多。

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