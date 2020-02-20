國際財經

新冠肺炎疫情在日韓急速擴散，加上有美國聯儲局官員對進一步減息潑冷水，美股周四略為低開後，跌勢反覆擴大，道指一度瀉388點，低見28959點，失守29000關，收市跌勢收歛。歐洲主要股市尾段也跟隨向下。避險情緒高漲，金價上試7年高位，日圓滙價再挫，油價則造好。

道指收市仍挫128點或0.44%，報29219點；早段曾微升20點，盤中高位觸及29368點。標指和納指從周三歷史高位回落，分別跌0.38%及0.67%，收報3373點和9750點；納指曾急滑1.83%，即市低位跌至9636點。摩根士丹利出價130億美元洽購交易平台E*Trade，刺激後者股價飆逾21%，大摩則插水4.55%；高盛都回落1.94%。表現最差的道指成分股為英特爾，股價插水2.47%；微軟倒退1.53%，蘋果都回吐1.03%。

聯儲局副主席克拉里達(Richard Clarida)接受財經頻道CNBC訪問時表示，市場押注儲局減息有點狡猾，強調大部分經濟師均不預期很快會減息。面對新冠肺炎擴散可能對經濟構成打擊，芝加哥商品交易所(CME)的FedWatch工具顯示，市場預測儲局今年底前會至少減息一次。

歐洲股市個別發展，泛歐Stoxx 600指數跌0.86%；三大市場中以德股最差，收挫0.91%，英股收市倒跌0.27%，法股則跌0.8%。

美滙指數四連升，在美市尾段漲0.16%，報99.87。日圓繼周三兌美元跌1.37%後，周四再跌0.69%，至每美元兌112.13日圓，為10個月以來最弱，每百日圓兌6.9387港元。滙市消息指出，有大批看淡日圓兌美元跌向120日圓的期權。澳元昨日亦挫至11年新低的0.6618美元，跌幅達到0.88%。

英鎊兌美元連挫4日，美市後段跌0.32%，兌1.2878美元；歐羅則從3年低位回穩升0.18%，兌1.0787美元。

疫情催化避險 金價7年高

避險情緒升溫，紐約期金繼續攀越7年新高，收市升0.5%，每盎斯報1620.5美元。

市場憧憬中國出招刺激經濟，國際油價連升7日後，周四繼續上揚，紐約4月期油漲0.7%，每桶收報53.88美元；布蘭特期油升0.3%，收報59.31美元。

數據方面，美國勞工部公布，截至本月15日的上周首次申領失業救濟人數報21萬人，按周增加4000人，與分析師預期相符。費城聯儲銀行的企業信心指數1月則急升至36.7，按月升19.7。