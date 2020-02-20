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日本擬規限外資持有12個行業公司

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日本《日經新聞》引述消息人士稱，日本已經制定政策，對12個涉及國家安全的行業，將規限外資持股比例。

日本通過法例，要求涉及國家安全的行業，相關上市公司須公布持股比例超過1%的外資身分，增持行動須得到政府批准。東京政府預期4月公布有關規定。

根據報道，日本確認政策涉及12個行業，包括國防、核能、航天、公用、氣體、電訊等，涉及的上市公司有400至500間。

日本限制外資持有敏感行業企業的政策，與歐美近年的做法一致。

根據報道，為了避免打擊外資投資信心，日本計劃向符合一定條件的外資提供豁免。

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