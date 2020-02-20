國際財經

微軟行政總裁納德拉(Satya Nadella)披露，集團未來五年將向墨西哥投放11億美元(85.8億港元)資金，拓展當地業務。

納德拉在墨西哥周四發布的視頻中表示，有關投資將用作發展符合當地人及社區需要的數碼技術，包括興建一個數據中心以滿足當地企業的需要，以及啟動訓練課程與技術研發中心。

視頻由墨西哥總統奧夫拉多爾(Andres Manuel Lopez Obrador)發表，他稱，墨西哥有能力吸引高科技企業投資。納德拉去年10月曾與奧夫拉多爾會晤。