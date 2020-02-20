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今日 03:53 國際財經

金商Newmont上季業績勝預期

全球最大金商Newmont公布上季利潤，表現優於市場預期。消息公布後，公司股價最多升6%。

Newmont表示，去年第四季每股經調整盈利為50美仙，收入為29.7億美元，優於分析員估計的46美仙與29.3億美元。

Newmont沒有修訂未來五年的產量與成本預測，顯示有信心應對來自主要對手Barrick的挑戰壓力。

受惠於金價上揚，金礦公司業績表現普遍優異，投資者也憧憬派發較高股息。Newmont在1月曾經承諾，年度股息將增加至1美元，較前一年高79%。

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