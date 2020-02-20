國際財經

美國零售集團L Brands同意出售旗下女裝品牌Victoria’s Secret控制權，給予私募基金Sycamore Partners，品牌估值為11億美元(85.8億港元)，低於分析員預期。

同時，創立L Brands及現時身兼主席與行政總裁的Leslie Wexner將離開公司。

根據協議，L Brands出售Victoria’s Secret的55%股權，保留45%股權。另外，L Brands護膚品牌業務Bath & Body Works將會分拆上市。L Brands於2月26日公布季度業績時，擬詳細公布重組細節。

Victoria’s Secret曾經是美國流行的女裝品牌，屬於L Brands主要業務，去年攤佔集團總收入的56%。但Victoria’s Secret近年銷售表現持續疲弱，又捲入一些不利官非。

業界相信，今次交易讓Victoria’s Secret變相成為私人公司，有助減少公眾目光，方便品牌推行改革。

另外，外電報道，82歲的Wexner向僱員表示，仍然相信L Brands有很大發展空間，但相信現時是交棒的好時機。他將改任名譽主席。

Bath & Body Works去年攤佔集團總收入35%，完成分拆後，現任營運總監Andrew Meslow將成為CEO，原行政總裁Nick Coe將成為副主席。