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克拉里達:美國經濟穩健 續關注疫情發展

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聯邦儲備局副主席克拉里達(Richard Clarida)表示，美國經濟現時表現穩健，並且展現良好的前景。局方繼續關注新冠肺炎疫情發展。

克拉里達為聯儲局第二號人物，他周四接受CNBC訪問時稱，美國勞工市場正處於50年來最佳狀態，為經濟帶來十分正面的訊號，通脹也接近局方目標。

克拉里達說，對於評估疫情如何影響美國經濟，目前仍然言之尚早。

聯儲局官員近期普遍認為，除非有實質證據促使局方必須重新評估，否則現水平利率仍然可以保持一段較長時間不變。

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