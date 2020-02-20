國際財經

美國個人護理用品公司寶潔(P&G)表示，新冠肺炎疫情將打擊集團本季收入與利潤，因為其貨品供應鏈受到疫情干擾，產品在中國的需求也相應疲弱。

行政總裁Jon Moeller披露，寶潔有387個中國供應商，提供逾9000種原材料，涉及約17600款貨品，這些供應商正在致力回復正常生產。

中國是寶潔第二大市場，當地業務因為疫情而受到嚴重打擊。他表示，雖然部分銷售可通過網購進行，但貨品交付成為具挑戰的工作。

寶潔仍然維持全年業績預測不變，但未有公布受疫情影響的首季營運預測。