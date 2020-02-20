熱門：

今日 00:42 國際財經

科技股拖累 道指插水逾300點

放大圖片

新型冠狀病毒肺炎疫情全球確診情況反覆，市場避險情緒升溫，投資者遠離高風險資產，美股周四反覆下滑，在科技股急挫拖累下，道指踏入中段跌幅擴大至超過300點，與納指齊挫超過1%。

截至本港時間凌晨約零時37分，道指報29040點，跌307點或1.05%；標普500指數報3366點，回落19點或0.58%；納指報9674點，跌143點或1.46%。晶片股英特爾股價跳水3.02%，暫時為跌幅最大的道指成分股；微軟都跌2.40%；蘋果回吐1.11%。

英特爾及蘋果股價下滑

個股方面，摩根士丹利同意以130億美元收購E*Trade Financial，令前者增加零售經紀業務；收購將使摩根士丹利管理的客戶資產，在2.7萬億美元的基礎上再增加3600億美元。摩根士丹利還獲得E*Trade直接面向消費者和數碼化的能力，以補充其以諮詢為中心的全方位服務經紀業務。摩根士丹利股價現時急挫3.34%，E*Trade飆升24.42%。其他金融股普遍表現疲弱，高盛下滑2.19%，Visa下挫1.81%，美國運通都跌1.27%。

國家衞健委公布，昨日內地新增新型冠狀病毒確診感染病例394宗，累計確診7.46萬宗；新增死亡個案114宗。重災區湖北省過去一日增加349宗確診個案，數字是連續第3日下跌。

不過，南韓急增53宗新型冠狀病毒感染病例，累計確診病例高達104宗，並首次出現新型肺炎死亡病例；伊朗周三首次確診兩宗感染個案後，同日亦宣布兩名患者死亡。

日圓受壓 黃金續受捧

美元呈強，ICE美滙指數報99.83，上揚0.13%。日圓顯著回落，下滑0.44%，每美元報111.85日圓；澳元兌美元急跌0.94%，報0.6614美元；英鎊都跌0.33%，報1.2877美元；不過，歐羅輕微反彈0.12%，報1.0793美元。

紐約4月期油續升1.10%，每桶報54.08美元；倫敦布蘭特4月期油微漲0.74%，報59.56美元。

金價續強勢，紐約4月期金抽高0.73%，每盎斯報1623.50美元，創下2013年2月中以來最高水平。

回上

信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。

You are currently at: www.hkej.com
Skip This Ads