國際財經

新型冠狀病毒肺炎疫情全球確診情況反覆，市場避險情緒升溫，遠離高風險資產，美股回軟。

截至本港時間晚上約11時02分，道指報29325點，跌22點或0.08%；標普500指數報3386點，升不足1點或0.01%；納指報9809點，跌8點或0.08%。

國家衞健委公布，昨日內地新增新型冠狀病毒確診感染病例394宗，累計確診7.46萬宗；新增死亡個案114宗。重災區湖北省過去一日增加349宗確診個案，數字是連續第3日下跌。

不過，南韓急增53宗新型冠狀病毒感染病例，累計確診病例高達104宗，並首次出現新型肺炎死亡病例；伊朗周三首次確診兩宗感染個案後，同日亦宣布兩名患者死亡。

個股方面，摩根士丹利同意以130億美元收購E*Trade Financial，令前者增加零售經紀業務；收購將使摩根士丹利管理的客戶資產，在2.7萬億美元的基礎上再增加3600億美元。摩根士丹利還獲得E*Trade的直接面向消費者和數碼化的能力，以補充其以諮詢為中心的全方位服務經紀業務。

歐股方面，英國富時100指數報7463點，升6點或0.09%；德國DAX指數報13753點，跌35點或0.26%；法國CAC 40指數報6095點，跌15點或0.26%；意大利富時MIB指數報25237點，挫239點或0.94%。