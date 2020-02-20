國際財經

本周一(2月17日)日本公布的第四季國內生產總值(GDP)按季下跌1.6%，年化季率則為負6.3%，遠低於預期下跌1%及3.8%。日本經濟出現衰退跡象，導致日圓的避險價值備受質疑，即使蘋果公司於周二(2月18日)發出iPhone供應將暫時受到限制的銷售預警，日圓作為主要避險貨幣亦沒有買盤追棒，避險資金湧入美元及黃金等資產，帶動美滙指數及倫敦金均錄得龐大升幅。

除此之外，日本亦深受中國新型冠狀病毒疫情影響，直至今日(2月20日)下午3時為止，日本境內已確診709個病例，為中國之外最多感染個案的國家。投資者對日圓的需求下降，加上美滙指數持續刷新4個月高位，推動美元/日圓於周三(2月19日)大漲逾150點至111.56。

值得留意的是，美國聯儲局於今日凌晨3點公布的1月貨幣政策會議紀要指出，將會在一段時間內維持利率不變，而新型肺炎疫情為不確定因素，其後美元/日圓曾短暫回落近40點，但滙價在今日亞洲時段開始掉頭反彈，目前一度突破112.00關口至112.03，刷新去年4月以來的近10個月新高。短短兩日內，美元/日圓升幅逾200點。

未來應留意日本和美國將分別於周五(2月21日)07:30公布其1月消費物價指數(CPI)，屆時或會影響美元/日圓走勢。

技術分析方面，美元/日圓自去年9月以來一直沿着日線圖的上升通道輾轉向上，雖然於2月3日跌至近1個月低位108.29，但隨後重拾升軌，近期於109.50至110.20之間窄幅整固一段時間後，終於在本周三(2月19日)呈現強勢突破。不過，美元/日圓目前已升穿日線圖的上升通道頂部，日線圖RSI亦顯示滙價呈現超買，若未來缺乏買盤進一步支撐，小心後市將會回吐部分升幅，並下探111關口，甚至是110.30水平。

交易策略方面，我們根據2月13日策略於110.50建立的美元/日圓沽盤(下望108.80，升穿110.80止損)已於110.80平倉，虧損30點。短期內待美元/日圓回升至112.00-112.20區域沽出，下望110.10，升穿112.55止損。

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分析由《移動財經》(m-FINANCE)提供