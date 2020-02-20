國際財經

中國新型冠狀病毒肺炎疫情似有緩和，惟在亞洲其他國家疫情日趨嚴重，歐洲股市中段個別發展。

截至本港時間傍晚6時21分，英國富時100指數報7466點，升9點或0.12%；德國DAX指數報13769點，跌19點或0.14%；法國CAC 40指數報6103點，跌8點或0.13%；意大利富時MIB指數報25396點，跌80點或0.32%。

道指期貨暫報29309點，跌28點。

內地新型冠狀病毒疫情持續放緩，國家衞健委公布，昨日內地新增新型冠狀病毒確診感染病例394宗，累計確診7.46萬宗；新增死亡個案114宗。重災區湖北省過去一日多349宗確診個案，數字是連續第3日下跌。

不過，南韓急增53宗新型冠狀病毒感染病例，累計確診病例高達104宗，並首次出現新型肺炎死亡病例。停泊日本橫濱的「鑽石公主號」郵輪，有兩名確診乘客在醫院不治。伊朗周三首次確診兩宗感染個案後，同日亦宣布兩名患者死亡。

數據方面，英國1月零售銷售按月增加0.9%，預期為增加0.7%；按年上升0.8%，預期為增加0.7%。法國1月消費物價調和指數(HICP)終值按月下跌0.5%，按年漲1.7%。德國1月生產物價指數(PPI)按月升0.8%，高於預期升0.2%。

另外，美國能源資訊局將公布官方數據，預料上周原油庫存增加330萬桶，汽油與精煉油庫存分別增加30萬桶與減少160萬桶。

油價造好，紐約原油期貨現時每桶報53.44美元，升0.15美元或0.28%；倫敦布蘭特期油報59.17美元，升0.05美元或0.08%。