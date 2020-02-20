國際財經

中國新型冠狀病毒肺炎疫情似乎有所緩和，惟疫情在亞洲其他國家卻漸趨嚴重，市場對疫情發展抱存戒心，歐洲股市早段個別發展。

截至本港時間下午4時34分，英國富時100指數報7471點，升14點或0.2%；德國DAX指數報13776點，跌12點或0.09%；法國CAC 40指數報6108點，跌2點或0.05%；意大利富時MIB指數報25394點，跌83點或0.33%。

道指期貨暫報29292點，跌45點。

內地新型冠狀病毒疫情持續放緩，國家衞健委公布，昨日內地新增新型冠狀病毒確診感染病例394宗，累計確診7.46萬宗；新增死亡個案114宗。重災區湖北省過去一日多349宗確診個案，數字是連續第3日下跌，較對上一日的接近1700宗大幅下降，亦是湖北22日以來，首次新增確診宗數少於1000宗。

不過，南韓急增53宗新型冠狀病毒感染病例，累計確診病例高達104宗，並首次出現新型肺炎死亡病例。南韓中央應急處置本部副本部長金剛立表示，疫情超出防疫網，已開始在社區全面擴散。

外界關注新肺炎疫情會否對全球經濟造成大衝擊，並憧憬各國推出措施支撐市場。其中，中國一如市場預期下調貸款市場報價利率(LPR)。不過，高盛認為，疫情對藍籌業績帶來明顯打擊的可能性升溫，但股市並未反映相關情況，意味美國股市出現明顯調整的可能性相應升溫。國際貨幣基金組織(IMF)總幹事格奧爾基耶娃亦表示，新冠肺炎疫情是全球經濟現時面對的最大不明朗問題。

中美關係再度成為焦點。雖然美國總統特朗普表明反對更嚴格限制外國購買美國產品，但該國官員據報仍計劃召開會議，討論的問題包括對華為出口晶片，以及對一家中國飛機製造商出口飛機零部件可能實施新的限制。

美國主理互聯網保安、國際通訊和資訊政策的美國助理國務卿Robert Strayer稍早時呼籲，歐盟不要相信華為5G技術較為領先的迷思，因為愛立信、諾基亞與三星有足夠技術能力取代華為。

油價個別發展，紐約原油期貨現時每桶報53.4美元，升0.11美元或0.21%；倫敦布蘭特期油報59.01美元，跌0.11美元或0.19%。

美國能源資訊局將公布官方數據，預料上周原油庫存增加330萬桶，汽油與精煉油庫存分別增加30萬桶與減少160萬桶。