國際財經

在新型冠狀病毒肆虐下，多間航空公司縮減或暫停航線。法航荷航集團(Air France-KLM)表示，假設往返中國航班在4月之前都停飛，預期疫情將使集團盈利減少1.5億至2億歐羅(約12.59億至16.78億港元)。

與許多全球航空業者一樣，法航荷航已經取消3月底前往來中國的航班，而上述對其衝擊的預估，是基於疫情過後將積極復航的假設。

法航荷航表示，上述是公司目前所使用的假設，但不知道此假設的可靠度，警告如果停飛時間再延長，影響就會更大，將進一步增加成本。