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庫克:蘋果肺疫捐款額將加倍

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蘋果行政總裁庫克(Tim Cook)在微博發文，指公司將加倍捐款金額，以支持即時救助工作及整個社區的長期恢復。

庫克表示，隨着員工和顧客回來，並與供應商夥伴一起努力安全平穩地複工，公司一直恪守對所在中國社區的承諾，為對他們的努力貢獻，蘋果的捐款金額將加倍。

他在上月25日透露公司將向相關組織捐款，以幫助受武漢肺炎疫情影響的人群，但未透露捐款金額。

蘋果公司早前發盈警，指受到疫情打擊，截至3月底止季度收入很可能無法達到原先公布的預測，因iPhone的主要代工生產基地位於中國。

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