國際財經

有「末日博士」稱號的紐約大學經濟學家魯賓尼(Nouriel Roubini)認為，今年全球市場或迎來四大「白天鵝」事件。

魯賓尼發表文章形容，金融危機為「白天鵝」、更像「颶風」，是經濟和金融脆弱性累積和政策失誤的可預見結果。有時候，市場應該預期金融體系會達到一個臨界點，即「明斯基時刻」(Minsky Moment)，預示繁榮和泡沫會變成崩潰，一切危機都是早有預兆。

基於上述理論，魯比尼認為，除大多數金融分析師擔心的經濟和政策風險外，今年還將出現一些可能引發市場巨震的「白天鵝」事件。其中的任何一個都可能引發嚴重的經濟、金融、政治和地緣政治動盪，這與2008年危機以來的任何情況都不同。

第一是國際局勢惡化。魯比尼認為，美國主導下的全球貿易局勢存在很多不確定因素。無論是年初美伊關係的惡化，還是美國與俄羅斯等國的長期糾紛，都給全球貿易秩序帶來挑戰。面對充滿不確定性的國際關係，各國可能出售美元資產並將其兌換成本國貨幣，但拋售美國國債將在一定程度上阻礙美國經濟增長。

此外，那些與美國關係不佳的國家，還可以將其外滙儲備轉換成另一種不太容易受到美國一級或二級制裁影響的流動性資產，即是黃金，從而實現外滙儲備的多元化。如果多樣化戰略加速推進，美國國債市場還是很有可能出現震盪，這甚至會導致美國經濟大幅放緩。

第二是美國大選風波。分析指，如果美國大選陷入混亂，或者選情出現較大爭議，美國的海外實力將遭到削弱。而對於與美國關係不佳的國家而言，美國有可能在總統大選過後，改變其全球政策。

第三是網絡安全遭受挑戰，修正主義勢力還可能攻擊美國和西方金融體系，包括環球同業銀行金融電訊協會(SWIFT)。魯比尼指出，針對網絡攻擊事件，美國今年將繼續加強網絡安全建設，這將降低出現大規模經濟、金融和政治混亂的風險。

最後，魯比尼提到氣候危機，稱氣候變化不再是一個緩慢的過程，氣候問題對經濟和金融的負面影響已經迅速蔓延，極端天氣事件愈來愈頻繁、愈來愈嚴重，是當下的一大威脅。如果事態發展惡化，任何一個氣候風險都可能催生環境「白天鵝」事件。