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議息紀錄:儲局官員料利率維持現水平一段時間



美國聯儲局上月議息紀錄顯示，經濟在1月底較預期強勁；官員們普遍相信，現時的利率水平可維持一段時間。明尼亞波利斯聯儲總裁卡什卡里稱，下一次利率變動預料是減息。

IMF強調全球經濟增速見底回升

IMF重申，全球經濟增速似乎正在觸底回升；總幹事格奧爾基耶娃稱，疫情是最大不明朗問題。

中國傳接管海航 售航空業務



外電消息透露，中國當局準備接管海航集團，並出售其航空業務，因疫情令海航履行財務義務的能力備受打擊。

標指納指創收市新高 道指升115點



憧憬中國推措施撐經濟，加上美國數據理想，聯儲局對經濟和利率的言論也帶來利好，美股標指和納指齊破頂，標指衝上3393點即市新高，納指刷出9838點即市紀錄；兩個指數也創收市新高，標指攀高0.47%，納指升0.87%。Tesla獲調高目標價，股價飆6.88%；蘋果和英特爾都抽高逾1.4%。高盛彈升1.77%，摩通漲1.36%。

外圍焦點簡訊

￭ 美國1月新屋動工跌3.6%，年率跌至156.7萬間，仍勝預期；建築許可證升9.2%。1月PPI按月升0.5%，勝估計；按年增2.1%。核心PPI按月升0.4%，按年漲1.5%。

￭ G20草擬中的峰會聯合聲明，據報關注疫情風險，料今、明兩年全球經濟溫和上升。

￭ 美國官員促歐盟棄用華為5G，稱愛立信、諾基亞與三星可取代。

￭ 美市尾段日圓跌1.29%，至每美元兌111.28日圓；美滙指數升0.16%，報99.6。

￭ 紐約期金升0.5%，收報每盎斯1611.8美元。

￭ 布蘭特期油收市升2.4%，每桶報59.12美元；紐約3月期油周四合約屆滿，收市升2.4%。

￭ 泛歐Stoxx 600收市升0.83%，曾創即市新高。英國股市抽高1.02%；德國漲0.79%；法國躍升0.90%。

￭ 人民銀行2019年第四季貨幣政策執行報告：近期疫情對中國經濟影響屬暫時。

澳門賭場凌晨重開



澳門賭業因疫情暫停營業14日後，29間賭場周四凌晨起重開，當局加強賭場防疫措施。

本地焦點簡訊

￭ 夜市期指收報27579點，較昨日恒指收市低水77點。

￭ ADR港股比例指數報27621點，較港低34點。

￭ 接載「鑽石公主號」郵輪上首批102名港人的包機，凌晨在日本東京羽田機場起飛，料今早8時後抵達本港。

￭ 政府防疫抗疫基金撥款加碼至300億元。

￭ 新世界(00017)元朗瑧頤周三再沽4伙單位，5天共沽52伙。

￭ 會德豐地產啟德OASIS KAI TAK早前加推6伙單位已悉售；項目累售625伙，佔可售量逾98%。

￭ 微盟(02013)旗下公司以現金1.15億人民幣，收購無錫餐飲方案商。

￭ 北大方正集團旗下北大資源(00618)公布，北大方正集團重整申請獲法院受理。

￭ 正大企業(03839)全年盈利跌25.34%，不派末期息。